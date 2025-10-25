پخش زنده
امروز: -
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: در این طرح، ۱۷ عمارت تاریخی از ۱۷ شهرستان گیلان، به صورت مینیاتوری در یک شهرک گردشگری ساخته میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ یوسف سلمانخواه گفت: برای تمرکز عناصر فرهنگی و بومی مناطق مختلف گیلان در شهر رشت، قرار است ۱۷ عمارت تاریخی از ۱۷ شهرستان شناسایی و با سرمایه گذاری بخش خصوصی، به اندازه مینیاتوری در یک شهرک گردشگری در رشت ساخته شوند.
وی با بیان اینکه این طرح در مرحله مطالعاتی قرار دارد، افزود: در این پارک مینیاتوری، بناها به صورت متمرکز و نزدیک به یکدیگر ساخته شده و در هر عمارت، آداب و رسوم، آیینهای سنتی و خوراکی همان شهرستان به نمایش گذاشته میشود.
سلمان خواه گفت: مکانهایی برای اجرای طرح مینیاتور پارک پیشنهاد شده، اما تلاش بر این است که این طرح در شهر رشت اجرا شود تا گردشگران مرکز گیلان بتوانند به راحتی از این مکان دیدن کنند.