معاون سیاسی وزیر کشور گفت: در اجلاس اکو که با حضور ۱۰ کشور عضو و چند کشور همسایه موثر در تهران برگزار می‌شود، تمرکز بر توسعه تجارت مرزی، مدیریت مؤثر مرز‌ها و تقویت همکاری‌های امنیتی خواهد بود.

اجلاس اکو، فرصتی برای تقویت همکاری‌های امنیتی، اقتصادی و مرزی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی زینی وند، معاون سیاسی وزیر و سخنگوی وزارت کشور در نشست خبری خود، با موضوع چهارمین نشست وزیران کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) گفت: این نشست با وقفه‌ای ۱۵ ساله در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه (۵ و ۶ آبان) در تهران برگزار خواهد شد. نشستی که را در راستای سیاست‌های دولت چهاردهم و گامی مهم برای افزایش تعامل با کشور‌های همسایه و منطقه خواهد بود.

سخنگوی وزارت کشور، وجود ۱۶ استان مرزی و ۱۵ کشور همسایه را ظرفیت بزرگی برای کشور دانست و افزود: از ابتدای دولت چهاردهم تمرکز جدی بر افزایش تعاملات با کشور‌های منطقه و به خصوص همسایگانمان داشتیم و اجلاس پیش روی اکو فرصت مغتنمی در این زمینه است.

زینی وند افزود: علاوه بر موضوعات امنیتی، انتظامی، پلیسی و مرزی یکی از مهمترین موضوعات در اجلاس پیش رو دیپلماسی مرزی، اقتصادی و شهری با محوریت استانداران و شهرداری‌ها خواهد بود؛ خواهرخواندگی شهر‌ها و مبادلات بین آنها و ظرفیت‌هایی که در این حوزه وجود دارد حتما مورد توجه قرار خواهد گرفت.

سخنگوی وزارت کشور، ایران فرهنگی را فراتر از مرز‌ها و تقسیمات کشوری دانست و اظهار کرد: مبادلات فرهنگی بین کشور‌های منطقه ضمن احترام به تمامیت ارضی آنها اهمیت ویژه‌ای برای ما دارد و می‌تواند ظرفیت‌های فراوانی را برای کشور‌های حوزه ایران فرهنگی فراهم آورد.

زینی‌وند افزود: یکی از اهداف اولیه شکل‌گیری اکو، با توجه به جمعیت عظیمی که این سازمان دارد — حدود ۵۰۰ میلیون نفر — و ظرفیت‌های فراوانی که در این منطقه وجود دارد، چه از نظر ژئوپلیتیکی و چه از نظر منابع انرژی و صنایع کشور‌های عضو، شکل‌گیری توافق‌نامه تجارت آزاد بوده است که با وجود ظرفیت‌های عظیم منطقه، هنوز به‌طور کامل محقق نشده است.

زینی‌وند تصریح کرد: بخشی از موانع موجود در مسیر تحقق تجارت آزاد، موانع جهانی است که باید برطرف شود؛ شرایط موجود و تأثیرپذیری کشور‌ها از قدرت‌های فرامنطقه‌ای از جمله چالش‌هایی هستند که مانع تحقق کامل این هدف شده‌اند.

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به زیرساخت‌های لجستیکی گفت: به حوزه حمل‌ونقل توجه ویژه‌ای شده و اتفاقات مثبتی در حال رخ دادن است؛ بنادر خشکی در دل استان‌های جنوب شرقی ایجاد شده‌اند که می‌توانند پشتیبانی مناسبی برای زیرساخت‌ها فراهم کنند.

وی افزود: وزارت کشور در هر یک از کشور‌های عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، متولی اجرای ماموریت‌های حوزه‌های گوناگون هستند؛ اما در حوزه امنیتی و انتظامی که بین اغلب آنها مشترک است اقدامات بسیار مؤثر و مفیدی در زمینه‌های مختلفی همچون مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با تروریسم، مقابله با جرایم سازمان‌یافته و رسیدگی به مسائل پناهندگان و اتباع خارجی انجام شده است.

تمرکز وزارت کشور بر دیپلماسی مرزی و اقتصادی در دولت چهاردهم

زینی‌وند ضمن تاکید بر تمرکز وزارت کشور بر دیپلماسی مرزی و دیپلماسی اقتصادی گفت: رئیس‌جمهور نیز در سفر‌های خود به کشور‌های همسایه، استانداران مرزی را به‌عنوان ارکان مؤثر سفر همراه دارد تا در خلال این سفر‌ها تفاهم‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه میان استان‌های مرزی و حتی استان‌های عمقی منعقد شود.

وی افزود: استانداران توجه ویژه‌ای به این نوع دیپلماسی دارند و مطمئنم در سطح کشور‌های مختلف جهان، به‌ویژه با تمرکز بر سازمان اکو، دیپلماسی استانی و تعاملات مبتنی بر محوریت استانداران با وزارت امور خارجه، مانند آنچه در استان فارس رخ داد، می‌تواند منشأ تحولات و رویداد‌های بسیار مثبتی باشد.

موفقیت جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با مواد مخدر

سخنگوی وزارت کشور گفت: یکی از حوزه‌هایی که این سازمان و به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران در آن موفق عمل کرده، حوزه مبارزه با مواد مخدر است. ما در این عرصه هزاران مجروح و جانباز تقدیم کرده‌ایم و عملاً یک هزینه جهانی را پرداخت می‌کنیم، اما دنیا این مسئولیت جمعی را آن‌گونه که شایسته است بر عهده نگرفته است.

وی تصریح کرد: اگر جمهوری اسلامی ایران در جنوب شرق کشور و در مرز‌های مشترک با پاکستان و افغانستان چنین فداکاری‌هایی نمی‌کرد و این همه شهید تقدیم نمی‌شد، امروز موضوع قاچاق مواد مخدر می‌توانست آسیب‌های جدی به قلب اروپا و سایر نقاط جهان وارد کند.

دنیا باید نقش ایران در تأمین امنیت جهانی را به رسمیت بشناسد

زینی‌وند تأکید کرد: واقعاً دنیا باید از ایران تقدیر کند، زیرا اگر حتی اندکی ایران از مبارزه در مرز‌های خود چشم‌پوشی می‌کرد، بسیاری از کشور‌های اروپایی دچار بحران جدی می‌شدند. البته سازمان ملل و دفتر مربوطه در این حوزه اقداماتی انجام داده‌اند، اما نه در سطحی که متناسب با هزینه‌های ایران باشد.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران بر خلاف دشمنانش، هرگز کار‌های بشردوستانه و اقدامات مرتبط با امنیت جهانی را به گروکشی سیاسی گره نزده است. به لحاظ اخلاقی، انسانی و در خدمت به بشریت، چنین اقدامی از سوی ایران قابل تصور نیست. اما در عین حال دنیا باید بداند که اگر ایران اندکی از ایفای این نقش خودداری کند، امنیت بسیاری از کشور‌ها به خطر می‌افتد.

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: با وجود تحمیل جنگ‌های مستقیم و غیرمستقیم از سوی رژیم جعلی صهیونیستی و حامیان جهانی آن در قالب ناتو و ایالات متحده، جمهوری اسلامی ایران در اوج جنگ ۱۲روزه نیز مأموریت‌های خود در مبارزه با مواد مخدر را در جنوب شرق کشور ادامه داد و این از افتخارات بزرگ نظام جمهوری اسلامی است.

ایران بزرگ‌ترین میزبان پناهندگان در منطقه است

زینی‌وند ادامه داد: در حوزه اتباع خارجی و پناهندگان نیز، جمهوری اسلامی ایران هزینه‌های هنگفتی را به‌تنهایی متقبل شده است. بر اساس آمار سازمان‌های بین‌المللی از جمله کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، کمک‌هایی که به ایران در این زمینه شده در مقایسه با حجم واقعی هزینه‌هایی که جمهوری اسلامی پرداخت می‌کند، ناچیز و در حد «قطره در برابر سیل» است.

وی افزود: اگر کشور متمدنی مانند ایران میزبان میلیون‌ها پناهنده از کشور‌های همسایه، به‌ویژه برادران و خواهران افغانستانی، نبود، بخش قابل توجهی از این جمعیت می‌توانست به کشور‌های اروپایی مهاجرت کند و بر امنیت و ثبات آنها تأثیر منفی بگذارد.

ایران با پیشنهاد‌های مؤثر به نشست اکو می‌رود

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: یکی از دستورکار‌های جدی نشست وزرای کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، بررسی تفاهم‌نامه‌ها و موافقت‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه میان کشور‌های عضو است که جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه پیشنهاد‌های مؤثری ارائه خواهد کرد.

زینی‌وند افزود: روز دوشنبه نشست کارشناسی با حضور معاونان وزرای کشور‌های عضو اکو برگزار می‌شود و جمهوری اسلامی ایران در این نشست پیشنهادات مهم و موثری را مطرح خواهد کرد. در همین چارچوب، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران نیز به‌صورت مستمر و ماهیانه تماس‌های تلفنی و گفت‌و‌گو‌های مؤثری با وزرای کشور همسایگان دارد که این ارتباطات در تقویت همکاری‌های مشترک نقش مهمی ایفا می‌کند.

پیشنهاد ایران برای ایجاد مناطق آزاد مشترک با همسایگان

زینی‌وند گفت: جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد جدی برای ایجاد مناطق آزاد مشترک با کشور‌های همسایه از جمله ترکیه، پاکستان، افغانستان و حتی عراق ارائه کرده است. این موضوع در دستور کار قرار دارد و می‌تواند نقش مؤثری در تقویت دیپلماسی اقتصادی و روابط تجاری منطقه‌ای ایفا کند.

وی افزود: انتظار می‌رود این پیشنهاد‌ها در بیانیه پایانی و تفاهمات نهایی نشست اکو نیز بازتاب یابد و زمینه‌ساز همکاری‌های جدید شود.

اقدامات دولت چهاردهم در کنترل مرز‌ها و مقابله با قاچاق

معاون سیاسی وزیر کشور اظهار داشت: اگرچه آمار‌های دقیق در حوزه تجارت و مبادلات مرزی در اختیار سازمان‌های بین‌المللی نیست، اما دولت چهاردهم اقدامات مؤثری در کنترل مبادلات و مقابله با قاچاق کالا انجام داده است.

وی تصریح کرد: بر اساس تأکیدات مقام معظم رهبری، برنامه‌های متعددی از جمله کنترل دقیق مرزها، شفاف‌سازی عملکرد گمرکات، توسعه سامانه‌های الکترونیکی و تقویت کنترل‌های فیزیکی در حال اجراست. امیدواریم تا پایان دولت چهاردهم با اجرای کامل این برنامه‌ها، آمار قاچاق کالا در کشور به شکل مؤثری کاهش یابد.