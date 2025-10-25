تاکید استاندار خراسان رضوی بر ایجاد دبیرخانه هوش مصنوعی
استاندار خراسان رضوی گفت: استقرار دبیرخانه هوش مصنوعی کشور در مشهد، در دستورکار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، غلامحسین مظفری روز شنبه حاشیه همایش برنامهریزی شهری در جمع خبرنگاران افزود: قرار است در مشهد به عنوان دومین شهر هوشمند کشور، دبیرخانه هوش مصنوعی ایجاد شود که این موضوع اتفاق بزرگی برای این خطه خواهد بود.
او با اشاره به زیرساختهای خوب مشهد در بسیاری از حوزهها از جمله شرکتهای دانش بنیان، تصریح کرد: این کلانشهر در سطح ملی و بین المللی میتواند حرفهای زیادی برای گفتن داشته باشد، از این رو اقدامات در این مسیر باید سرعت بیشتری یابد.
وی اضافه کرد: سرعت تحولات در حوزه هوش مصنوعی و تکنولوژی بسیار زیاد است، اگر قرار باشد از این ظرفیت برای توسعه کشور بهرهمند شویم، باید مدیران و دست اندرکاران برای رقم زدن اتفاقات بزرگ، دانش خود را نیز به روز کنند.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: برای برنامهریزی درست باید از هوش مصنوعی بهره گرفت و در واقع استفاده از این تکنولوژی بازوی برنامهریزی برای توسعه مناطق است و میتوان در تحلیل کاملتر دادهها از آن استفاده کرد.
مظفری با اشاره به هفته آمار و برنامهریزی، آمار را مبنای اطلاعات دانست و گفت: آمار دقیق میتواند اساس یک برنامهریزی و تحلیل درست باشد و اگر برنامهریزی بر اساس یک آمار نادرست انجام پذیرد، دچار خطا خواهیم شد.
در این ابتدای این همایش، تفاهمنامه «هم نشان با خراسان» بین استانداری خراسان رضوی و بخش خصوصی به امضا رسید.
طبق این تفاهمنامه، طرح برندینگ (ویژندسازی) هشت شهرستان سبزوار، نیشابور، تربتحیدریه، تربت جام، خواف، قوچان، گناباد و کاشمر، برای توسعه هویت دیداری این شهرستانها آغاز شد.