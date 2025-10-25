امیرمهدی وظیفه، نماینده وزن ۸۰ کیلوگرم MMA پسران کشورمان در بازی‌های آسیایی جوانان - بحرین، مدال طلا گرفت.

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیرمهدی وظیفه، نماینده وزن ۸۰ کیلوگرم MMA پسران ایران، مرحله نهایی بازی های آسیایی جوانان - بحرین را با موفقیت پشت سر گذاشت. وظیفه پس از دو راند پایاپای با حریف قزاقستانی، در راند سوم با اجرای یک سابمیشن حساب‌شده، رقیب خود را مغلوب و مدال طلای این وزن را به دست آورد.

این پیروزی، بار دیگر توانایی بالای ورزشکاران ایران در MMA را به نمایش گذاشت و نشان داد که جوانان ایرانی آماده درخشش در صحنه‌های بین‌المللی هستند.