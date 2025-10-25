میانه کاری در نخسلتان های آبادان و خرمشهر حاصل خیزی خاک و افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی بهره وری نخل ها را به دنبال دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ با پایان برداشت خرما فصلی نو از کار تلاش و امید در آبادان و خرمشهر آغاز شده و انواع سبزی و صیفی زیر سایه‌ی سبز نخل‌ها کشت می شوند و قد می کشند.

تقویت و تهویه خاک حفظ رطوبت آن و جلوگیری از رشد آفات در زمین از جمله مزایای میانه کاری بین نخل ها به شمار می رود.

کشاورزان آبادانی همچنین با استفاده از شبکه آبیاری قطره‌ای و کم فشار مانع از هدر رفت آب می شوند.

سبزی‌های تازه و معطر خوزستان نه تنها در بازار‌های محلی بلکه در استان‌های همجوار خریداران زیادی دارد.

به گفته‌ی کارشناسان اجرای درست عملیات میانه کاری همراه با میان کشت سبزیجات ضمن حفظ حاصل خیزی خاک می تواند تا ۳۰ تا ۴۰ درصد بهره وری نخیلات را افزایش دهد.

به گفته حسن دشتی مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر امسال ۴۵۰ هکتار در نخسلتان‌های خرمشهر زیر کشت میانه کاری می‌رود که پیش بینی می‌شود هفت هزار محصول شامل سبزی، صیفی و یونجه تولید شود.