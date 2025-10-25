آقای اسماعیلی رئیس مؤسسه شناخت (ناشر اثر) در حاشیه مراسم رونمایی از این کتاب در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، گفت: این کتاب شامل ۳۵۹ سند طبقه‌بندی‌شده از اسناد وزارت خارجه آمریکاست که تاکنون در هیچ منبعی منتشر نشده بود و با هدف استفاده پژوهشگران و اساتید دانشگاهی ترجمه و تدوین شده است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون عمده توجه صرفاً بر اسناد به‌دست‌آمده از سفارت آمریکا در تهران بود، گفت: وزارت خارجه آمریکا حدود چهار هزار سند درباره ایران منتشر کرده و حدود شش هزار سند دیگر نیز در دست انتشار دارد. ویژگی این کتاب، انتخاب اسناد مرتبط با لانه جاسوسی و دسته‌بندی و ترجمه تخصصی آنهاست.

رئیس مؤسسه شناخت تأکید رهبر انقلاب بر لزوم تبیین اسناد لانه جاسوسی برای دانش‌آموزان و دانشجویان را نقطه آغاز این پروژه دانست و افزود: با مشاهده این تأکیدات، دغدغه ما عمومی‌سازی اسناد بود؛ از همین رو، سامانه‌ای به‌نام “یو‌داگ” ایجاد کردیم که در آن اسناد طبقه‌بندی، بارگذاری و قابل دسترسی است.

اسماعیلی درباره برنامه‌های مؤسسه برای گسترش مخاطبان کودک، نوجوان و جوان خاطرنشان کرد:تولید مجموعه کتاب‌های داستانی کوتاه برای کودکان با محوریت اسناد لانه جاسوسی (جلد نخست در مرحله نهایی است)، طراحی محصولات چندرسانه‌ای شامل مستند، رمان، کلیپ‌های چندثانیه‌ای، عکس‌نوشته و محتوای روایتگری، آموزش روایتگران تخصصی اسناد لانه جاسوسی از این برنامه هاست.

وی همچنین از تهیه ۴۰ پوستر مناسب روایتگری در مدارس خبر داد و گفت: این پوستر‌ها همراه با فایل صوتی راهنمای روایت برای معلمان، ویژه مناسبت‌هایی مانند ۱۳ آبان آماده شده و قابل ارسال به مدارس است.

رئیس مؤسسه شناخت خواستار همکاری گسترده نهاد‌ها و دستگاه‌ها در این مسیر شد و افزود: آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، شهرداری‌ها و دیگر دستگاه‌ها می‌توانند با کمترین هزینه در ترویج و گفتمان‌سازی این موضوع اثرگذار باشند. اگر همکاری نهاد‌ها شکل بگیرد، جریان‌سازی این اسناد در سطح جامعه به‌مراتب مؤثرتر خواهد شد.

مؤسسه شناخت زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می‌کند و مرکز تمرکز آن، عمومی‌سازی مباحث عمیق و بنیادین در قالب محصولات رسانه‌ای است.