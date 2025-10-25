پخش زنده
رئیس مؤسسه «شناخت» از انتشار ۳۵۹ سند جدید از اسناد وزارت خارجه آمریکا درباره لانه جاسوسی برای نخستینبار خبر داد.
آقای اسماعیلی رئیس مؤسسه شناخت (ناشر اثر) در حاشیه مراسم رونمایی از این کتاب در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، گفت: این کتاب شامل ۳۵۹ سند طبقهبندیشده از اسناد وزارت خارجه آمریکاست که تاکنون در هیچ منبعی منتشر نشده بود و با هدف استفاده پژوهشگران و اساتید دانشگاهی ترجمه و تدوین شده است.
وی با اشاره به اینکه تاکنون عمده توجه صرفاً بر اسناد بهدستآمده از سفارت آمریکا در تهران بود، گفت: وزارت خارجه آمریکا حدود چهار هزار سند درباره ایران منتشر کرده و حدود شش هزار سند دیگر نیز در دست انتشار دارد. ویژگی این کتاب، انتخاب اسناد مرتبط با لانه جاسوسی و دستهبندی و ترجمه تخصصی آنهاست.
رئیس مؤسسه شناخت تأکید رهبر انقلاب بر لزوم تبیین اسناد لانه جاسوسی برای دانشآموزان و دانشجویان را نقطه آغاز این پروژه دانست و افزود: با مشاهده این تأکیدات، دغدغه ما عمومیسازی اسناد بود؛ از همین رو، سامانهای بهنام “یوداگ” ایجاد کردیم که در آن اسناد طبقهبندی، بارگذاری و قابل دسترسی است.
اسماعیلی درباره برنامههای مؤسسه برای گسترش مخاطبان کودک، نوجوان و جوان خاطرنشان کرد:تولید مجموعه کتابهای داستانی کوتاه برای کودکان با محوریت اسناد لانه جاسوسی (جلد نخست در مرحله نهایی است)، طراحی محصولات چندرسانهای شامل مستند، رمان، کلیپهای چندثانیهای، عکسنوشته و محتوای روایتگری، آموزش روایتگران تخصصی اسناد لانه جاسوسی از این برنامه هاست.
وی همچنین از تهیه ۴۰ پوستر مناسب روایتگری در مدارس خبر داد و گفت: این پوسترها همراه با فایل صوتی راهنمای روایت برای معلمان، ویژه مناسبتهایی مانند ۱۳ آبان آماده شده و قابل ارسال به مدارس است.
رئیس مؤسسه شناخت خواستار همکاری گسترده نهادها و دستگاهها در این مسیر شد و افزود: آموزش و پرورش، دانشگاهها، شهرداریها و دیگر دستگاهها میتوانند با کمترین هزینه در ترویج و گفتمانسازی این موضوع اثرگذار باشند. اگر همکاری نهادها شکل بگیرد، جریانسازی این اسناد در سطح جامعه بهمراتب مؤثرتر خواهد شد.
مؤسسه شناخت زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت میکند و مرکز تمرکز آن، عمومیسازی مباحث عمیق و بنیادین در قالب محصولات رسانهای است.