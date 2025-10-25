پخش زنده
اداره کل هواشناسی گیلان اعلام کرد: حداکثر ارتفاع موج دریای خزر امروز و فردا ۵۰ سانتیمتر و برای صید و صیادی و فعالیتهای دریایی مناسب است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: با استقرار جوی غالبا پایدار در استان، دریای خزر با ارتفاع موج ۱۰ تا ۵۰ سانتی متر، امروز و فردا برای فعالیتهای دریانوردی و صید مناسب است.
محمد دادرس با بیان اینکه صیادان میتوانند از شرایط آب و هوایی پایدار برای صید ماهیان استخوانی از دریای خزر استفاده کنند، به آنها توصیه کرد: پیش از رفتن به دریا، حتما از آخرین وضعیت هوا و دریا مطلع شوند.