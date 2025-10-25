عملیات اجرایی شبکه جمع‌آوری و خط انتقال فاضلاب شهر هشجین با حضور مسئولان استانی و محلی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل کنعانی نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس در این مراسم گفت: با پیگیری‌های انجام شده و اخذ دستور از وزیر نیرو ۶۰ میلیارد تومان برای آغاز عملیات طرح فاضلاب کلور و هشجین اختصاص داده شده است.

فرماندار خلخال نیز در بازدید از روند اجرای جاده کلور – درام گفت: طرح احداث جاده کلور – درام به پیشرفت اجرایی 55 درصد رسیده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل گفت:این پروژه با هدف ارتقای شاخص‌های بهداشتی و حفظ محیط زیست شهری، در طول مسیر ۳ هزار و ۷۰۰ متر اجرا می‌شود.

مسعود خیرجو اظهار کرد:اعتبار پیش‌بینی‌شده برای اجرای این طرح ۱۰۹ میلیارد ریال است که از محل اعتبارات عمرانی تأمین شده و مدت زمان اجرای آن ۱۲ ماه در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل در این مراسم اظهار کرد: این پروژه با پیگیری‌های نماینده مردم خلخال و کوثر و فرماندار شهرستان، در راستای توسعه زیرساخت‌های خدماتی و ارتقای سطح رفاه عمومی شهروندان هشجین تعریف و اجرایی شده است.

وی افزود: با پیگیری استاندار اردبیل از نهاد ریاست‌جمهوری و وزارت نیرو، برای چهار شهر زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت شامل اصلاندوز، جعفرآباد، هشجین و کلور اعتبارات جداگانه‌ای جهت جمع‌آوری و دفع فاضلاب اختصاص یافته است.

خیرجو با بیان اینکه در صورت تأمین به‌موقع منابع مالی، پروژه در مهلت تعیین‌شده به پایان خواهد رسید، گفت: با بهره‌برداری از این طرح، بخش عمده‌ای از مشکلات فاضلاب شهری هشجین برطرف می‌شود. وی همچنین از شهروندان خواست با رعایت مصرف بهینه آب و جلوگیری از ورود آب‌های سطحی و باران به شبکه فاضلاب، شرکت آب و فاضلاب را در اجرای مطلوب طرح‌ها یاری کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل تصریح کرد: این شرکت در تمامی شهرستان‌های استان، کارگاه‌های عمرانی متعددی در حوزه‌های آب پایدار و شبکه فاضلاب فعال کرده و هدف اصلی آن جلب رضایت مردم است.