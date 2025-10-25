پژمان شاهوردی از هنرمندان تئاتر لرستان به عنوان تنها داور ایرانی بخش اصلی جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی کرکوک در کردستان عراق معرفی شد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان اعلام کرد: پژمان شاهوردی هنرمند تئاتر بروجردی به‌عنوان تنها داور ایرانی بخش اصلی جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی کرکوک در کردستان عراق معرفی شد.

پژمان شاهوردی هنرمند تئاتر بروجردی در جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی کرکوک همراه با شمال امین از کشور اتریش، انس عبدالصمد از‌ کشور عراق، حکیم حرب از‌ عمان و وسام اسامه از مصر داوری آثاری از ۱۵ کشور را بر عهده دارند.

جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی کرکوک از ۱۰ تا ۱۲ آبان در کرکوک عراق برگزار می‌شود.