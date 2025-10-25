تیمی تخصصی با دستور مستقیم وزیر راه و شهرسازی، از دو محور پرحادثه «رضویه» و «مشهد-سرخس» در خراسان رضوی بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل ساخت و توسعه راه‌های منطقه شمال شرق شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور گفت: این بازدید با هدف بررسی دقیق عوامل تصادفات، شناسایی کاستی‌های جاده‌ای و اتخاذ تصمیمات فوری برای افزایش ایمنی مسیر‌ها و جلوگیری از تکرار حوادث انجام شد.

دانشفر افزود: در بازدید از محور مشهد سرخس مسائل و مشکلات موجود برای اتمام طرح تعریض و بهسازی این جاده بررسی شد و راهکار‌های عملیاتی برای تسریع در پیشرفت طرح ارائه شد.

وی ادامه داد: با بهره‌برداری از این محور، کریدور ترانزیتی چابهار-سرخس تا سال آینده تکمیل خواهد شد. این کریدور نقش حیاتی در توسعه ترانزیت بین‌المللی و ارتباط با کشور ترکمنستان خواهد داشت.

محمد دانشفر گفت: امسال با پیگیری‌های نماینده مردم سرخس در مجلس، اعتبارات این محور بیش از ۶ برابر افزایش یافته است. این امر زمینه را برای بازگشایی کامل محور در کوتاه‌ترین مدت ممکن فراهم کرده است.

وی افزود: تمام عوامل و پیمانکاران در حال تلاش هستند تا با اجرای تصمیمات اتخاذ شده در این بازدید، زمینه بهره‌برداری از این محور ترانزیتی مهم را ظرف یک سال آینده فراهم کنند.

نماینده مردم سرخس، فریمان و دو بخش احمدآباد و رضویه با اشاره به بازدید از راهدارخانه تنگلشور گفت: محور مشهد -سرخس از شهر رضویه به سمت سرخس که سال‌های سال مغفول مانده است اکنون با تلاش شرکت عمران آستان قدس رضوی، تا پایان امسال حدود ۱۱ کیلومتر از باند دوم آن تا نزدیکی روستای آبروان در دو قطعه تعریض، بهسازی و به بهره‌برداری خواهد رسید.

قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به جاده رضویه تا تنگلشور افزود: کار بر روی پنج‌و نیم کیلومتر دیگر قبل از تنگلشور توسط پیمانکار جدیدی که کمتر از ده روز پیش انتخاب شده، از آبان‌ماه روند ادامه ساخت آن نیز آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه چهار پیمانکار همزمان در این طرح مشغول کار هستند، تصریح کرد: دو پیمانکار در شهرستان مشهد بخش رضویه و دو پیمانکار در شهرستان سرخس منطقه گنبدلی به سمت مزداوند مشغول به فعالیت و ساخت جاده هستند.

او بیان کرد: پیشرفت طرح بسیار خوب است و با وجود آغاز آبان‌ماه تخصیص صد درصدی اعتبارات طرح در سال ۱۴۰۴ و تزریق برای این دو شرکت پیمانکاری به مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان به اتمام رسیده که نشان از جذب اعتبارات قابل توجه دارد.

وی با اشاره به تخصیص ۲۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات مالیاتی طرح‌های نشان‌دار و مشارکت بانک‌های ملت و تجارت از طریق انتشار اوراق مرابحه گفت: این محور بالاترین درصد جذب اعتبار در جاده‌های شرق کشور را دارد.

قاضی‌زاده هاشمی افزود: در حال مذاکره برای تکمیل باند دوم در کل مسیر به‌ویژه در ورودی مشهد هستیم تا پاسخگوی حجم بالای تردد ترانزیت ها، کامیون‌ها و زائران حضرت رضا علیه‌السلام باشد.