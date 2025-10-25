کارشناس دینی و فرهنگی با اشاره به اهمیت نقش مردم، رهبر و مکتب در آگاهی بخشی و عدالت خواهی گفت: مهدیه اسفندیاری مظلومیت مردم فلسطین را در میان عموم مردم تبیین کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ حجت الاسلام علی رسولی نژاد با حضور در برنامه سیمای البرز با اشاره به اهمیت نقش رسانه‌ها در آزادی مشروط مهدیه اسفندیاری گفت: موضوع فلسطین با محوریت اظهارنظر‌های مردمی، پویش‌های مردمی و قیام مردم رشد و تسری پیدا کرد.

کارشناس دینی و فرهنگی با بیان اینکه رهبر، مردم و مکتب ارکان هر قیامی هستند به مجری برنامه امروز البرز افزود: نقش مکتب، مردم و رهبر در جریان پیروزی فلسطین و مبارزات مردمی اهمیت اساسی دارد.

وی با بیان اثرگذاری فعالیت رسانه‌ای مهدیه اسفندیاری عنوان کرد: مهدیه اسفندیاری با درایت و اندیشمندی با استفاده از فضای رسانه به تبیین ظلم اسرائیل علیه مردم فلسطین پرداخت.

کارشناس فرهنگی با در نظر گرفتن این مطلب که کشته غفلت بیشتر از کشته شمشیر است در برنامه سیمای البرز عنوان کرد: ناآگاهی و بی اطلاعی از وقایع سیاسی اجتماعی اهمیت جدی دارد چرا که کشته غفلت بیشتر از کشته شمشیر است و در مسیر آگاهی بخشی و تبیین مهمترین مولفه است.

حجت الاسلام علی نژاد در برنامه سیمای البرز تصریح کرد: تبیین و روشنگری رسالت مومنانه مهدیه اسفندیاری در کشور فرانسه و در فضای مجازی بود. اقدام این بانوی ایرانی، آگاهی بخشی به اذهان عمومی مردم است.

کارشناس دینی و فرهنگی با بیان اهمیت بازتاب اقدام‌های مردمی در آزادی خواهی در برنامه سیمای البرز خاطرنشان کرد: همزمان با اقدام مهدیه اسفندیاری موجی از بیداری مردمی در جای جای دنیا شکل گرفت و جریان ساز شد.