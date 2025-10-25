با آماده سازی بوستان الف؛
۱۰ هزار مترمربع فضای سبز به بوستانهای منطقه یک افزوده میشود
عملیات احداث بوستان الف در ناحیه دو منطقه یک با هدف انتفاع شهروندان از سرانههای فضای سبز شهری در دستور کار شهرداری منطقه یک قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
هادی حق بین گفت: با پیگیریهای انجام گرفته،عملیات تبدیل این فضا به بوستان عمومی آغاز شد.
او افزود: نیروهای و امکانات اداره فضای سبز شهرداری، مشغول پاکسازی و آمادهسازی زیستبوم زمین از جمله جمعآوری نخالهها، خشکهگیری هستند تا بستر برای واکاری و کاشت نهال و درختچهها با حفظ درختان موجود برای ایجاد فضای سبز پایدار فراهم شود.
حق بین تصریح کرد: بر اساس طرح پیش بینی شده، این بوستان به امکانات متنوعی مجهز میشود تا تجربهای مطلوب برای خانوادهها رقم بخورد که این امکانات شامل رینگ پیادهروی، نیمکتهای استراحت، پایههای چراغ جهت روشنایی مسیر، سرویس بهداشتی و زمین بازی ایمن برای کودکان خواهد بود.
وی ادامه داد: پیشرفت فیزیکی در مرحله نخست، با برنامهریزی دقیق و نظارتهای مستمر در حال انجام است تا در کوتاهترین زمان ممکن، بهرهبرداری از این فضا امکانپذیر شود.