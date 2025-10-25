پخش زنده
رئیس سازمان چای کشور گفت: با پایان برداشت برگهای زمردین چای، فرآیند خرید تضمینی برگ سبز چای شمال کشور هم به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حبیب جهانساز با بیان اینکه امسال چایکاران شمال کشور ۹۷ هزار و ۵۵۵ تن برگ سبز چای به ارزش ۲ هزار و ۸۲۷ میلیارد تومان برداشت و به قیمت تضمینی به کارخانههای چایسازی عرضه کردند گفت: از این مقدار برگ سبز خریداری شده ۲۱ هزار و ۹۵۰ تن چای خشک استحصال شد.
وی افزود: تاکنون ۹۰ درصد مطالبات چایکاران به حساب بانکی شان واریز شده است.
وی همچنین از برنامهریزیهای این سازمان برای بازسازی باغهای چای، اصلاح و جوانسازی بوتهها، آموزش چایکاران و توسعه صنایع فرآوری داخلی خبر داد و تأکید کرد: هدف اصلی سازمان چای، ارتقای کیفیت تولید و بهبود معیشت چایکاران است.