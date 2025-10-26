تقویم روز و اوقات شرعی را به افق شهرستان‌های آبادان و خرمشهر دنبال کنید.

تقویم روز و اوقات شرعی چهارم آبان به افق آبادان و خرمشهر

تقویم روز و اوقات شرعی چهارم آبان به افق آبادان و خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ تقویم روز و اوقات شرعی چهارم آبان به افق آبادان و خرمشهر

امروز یکشنبه چهارم آبان ۱۴۰۴، چهارم جمادی الاول ۱۴۴۷ و بیست و ششم اکتبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.

اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:

صدای اذان ظهر در آبادان و خرمشهر ساعت ۱۲ و ۱ دقیقه شنیده خواهد شد و آفتاب ساعت ۱۷ و ۳۵ دقیقه غروب خواهد کرد.

گلبانگ اذان مغرب نیز در ساعت ۱۷ و ۵۲ دقیقه به گوش می‌رسد و نیمه شب شرعی نیز ساعت ۲۳ و ۲۱ دقیقه است.

اذان صبح فردا دوشنبه پنجم آبان ساعت ۵ و ۰۸ دقیقه و طلوع آفتاب ساعت ۶ و ۲۷ دقیقه ثبت شده است.