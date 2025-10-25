بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، یزدان رضایی معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر نیرو در سفری به استان بوشهر، از مجموعه طرحهای آبی در شهرستانهای دشتستان و تنگستان بازدید کرد.
وی با بیان اینکه سدهای دالکی، باهوش، تنگارم و دهرود هرکدام بخشی از نقشه جامع توسعه پایدار آب استان بوشهر هستند، بر لزوم سرعتبخشی عملیات اجرایی، تأمین مستمر منابع مالی و پایش کیفی کارگاههای ساخت این طرحها تاکید کرد.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر نیرو اظهار کرد: سیاست وزارت نیرو بر این است که ضمن رفع موانع اجرایی و اعتباری، بهرهبرداری این طرحها در زمان مقرر انجام شود تا مردم منطقه از ثمرات ملموس آن بهرهمند شوند.
وی توجه به طرحهای آبرسانی و سدسازی در استانهای دارای ظرفیت کشاورزی را از اولویتهای دولت عنوان کرد و افزود: این طرحها نهتنها پاسخگوی نیازهای بخش کشاورزیاند بلکه امنیت آبی و اقتصادی مردم استان را نیز تضمین میکنند.
بازدید از سدهای دالکی، باهوش، تنگارم و دهرود و همچنین تأسیسات آبشیرینکن شهدای دشتستان و مخزن ذخیره آب تنگارم از جمله برنامههای رضایی در استان بوشهر بود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای بوشهر در جریان این بازدیدها، گزارش فنی طرحها را ارائه کرد و گفت: سد دالکی به عنوان بزرگترین طرح آبی استان بوشهر با حجم مخزن ۲۷۰ میلیون مترمکعب و ظرفیت تنظیم سالانه ۴۳۰ میلیون مترمکعب، تا کنون ۶۱ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
علی محمدی افزود: بر اساس برنامه زمانبندی، آبگیری این سد در اسفند ۱۴۰۵ یا ابتدای سال ۱۴۰۶ پیشبینی میشود.
وی یادآور شد: سد دالکی به منظور تأمین آب کشاورزی برای حدود ۱۳ هزار هکتار نخیلات و اراضی زراعی دشتستان ساخته میشود و در شمار بزرگترین سدهای خاورمیانه با هسته آسفالتی قرار دارد.از تامین آب نخیلات تا پایداری آب شرب مناطق روستایی
مدیرعامل شرکت آب منطقهای بوشهر عنوان کرد: سد باهوش تنگستان نیز با مأموریت تأمین آب نخیلات و باغات شهر اهرم، ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با بهرهبرداری از آن بخش قابل توجهی از مشکلات تأمین آب کشاورزی شهرستان تنگستان برطرف خواهد شد.
وی سد تنگ ارم را طرحی مهم در تامین آب شرب منطقه دانست و گفت: سد تنگارم نیز با هدف تأمین آب شرب بخش ارم و چندین روستای پیرامونی ساخته شده است.
محمدی افزود: ظرفیت ذخیره این سد ۵ میلیون مترمکعب است و شبکه انتقال و مخزن ذخیره آن در مرحله نصب تأسیسات نهایی قرار دارد.
وی با اشاره به مشخصات فنی سد دهرود اظهار کرد: این طرح با هدف مهار روانابهای فصلی و تقویت منابع زیرزمینی شهرستان دشتستان اجرا میشود و تا کنون بیش از ۲۳ درصد پیشرفت فیزیکی ثبت کرده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای بوشهر تصریح کرد: تکمیل این مجموعه چهارگانه میتواند زنجیره تأمین آب پایدار استان را تقویت کرده و تعادل آبی شهرستانهای دشتستان و تنگستان را تثبیت کند.
معاون وزیر نیرو همچنین از آبشیرینکن شهدای دشتستان، پست برق کلمه و مخزن آب تنگارم بازدید کرد و وضعیت بهرهبرداری و آمادهسازی این تأسیسات حیاتی را مورد ارزیابی قرار داد.
در این سفر، رضایی را معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بوشهر، نماینده مردم شهرستان دشتستان در مجلس شورای اسلامی و مدیران عامل صنعت آب و برق استان بوشهر همراهی کردند.