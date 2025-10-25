اجرای طرح‌های توسعه منابع آب بوشهر تسریع شود

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو بر لزوم سرعت‌بخشی به عملیات اجرایی طرح‌های حوزه آب استان بوشهر تاکید کرد و خواستار تأمین مستمر منابع مالی این طرح‌ها شد.