به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،زهرا علی‌بابایی گفت: برای گسترش آموزش‌های مهارت زندگی و تحکیم بنیان خانواده، حوزه معاونت امور جوانان استان در تابستان سال ۱۴۰۴ اقدام به برگزاری ۹۲ کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی، پیش، حین و بعد از ازدواج در سراسر استان کرد.

وی افزود: این کارگاه‌ها با نگاه ویژه به مناطق محروم و با همکاری مراکز مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده و سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان برگزار شد.

علی‌بابایی با اشاره به استقبال گسترده از این دوره‌ها گفت: محور‌های آموزشی شامل موضوعاتی همچون مهارت‌های خود شناسی، ارتباط مؤثر، انتخاب آگاهانه همسر، مدیریت هیجانات و تعارضات خانوادگی، مسئولیت‌پذیری و ارتقای سلامت روانی زوجین بوده است.

به گفته سرپرست معاونت امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، این دوره‌ها با هدف ترویج ازدواج آگاهانه و پایدار، افزایش تاب‌آوری اجتماعی و کاهش آسیب‌های خانوادگی برگزار شد و استمرار آن در دستور کار معاونت امور جوانان قرار دارد.

در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، مجموعاً ۱۹۲ کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی در چهارمحال و بختیاری برگزار شده است.