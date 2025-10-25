به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل؛ حسین معصوم زاده با اعلام این خبر اظهار کرد: با تلاش یگان حفاظت محیط زیست شهرستان خلخال دو نفر متخلف که به صید ماهی از رودخانه قزل اوزن و شکار یک قطعه کبک اقدام و تصاویر را در فضای مجازی انتشار داده بودند شناسایی و دستگیر شدند.

وی گفت: این متخلفین با تشکیل پرونده قضایی به دست قانون سپرده شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خلخال به مردم توصیه کرد در صورت مشاهده این نوع تخلفات مراتب را به گشت و نیروهای محیط زیست با شاره تماس 1540 گزارش دهند تا اقدامات لازم را در اسرع وقت صورت گیرد.