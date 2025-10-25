علیرضا گودرزی، ملی‌پوش گلبال سپیدانی، نشان طلای خود را در مسابقات قهرمانی آسیا به مادر شهید علی محمد مدد الهی تقدیم کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،علیرضا گودرزی گفت: بازی هایم را به یاد و نام شهید مددالهی آغاز کردم و دوست داشتم کار بزرگ این شهید عزیز را با تقدیم مدالم گرامی بدارم.

او افزود: خدا را شکر که توانستم در این مسابقات نماینده شایسته‌ای برای فارس و شهرستانم سپیدان افتخار آفرینی‌کنم.

تیم ملی گلبال مردان ایران با درخشش علیرضا گودرزی ورزشکار روشندل فارسی اهل سپیدان در مسابقات آسیا و اقیانوسیه به مقام قهرمانی رسید و جواز حضور در مسابقات جهانی را کسب کرد.

مسابقات گلبال قهرمانی آسیا و اقیانوسیه در پاکستان برگزار شد.

همچنین آیین تجلیل از مقام والای سرتیپ دوم پاسدار شهید علی محمد مددالهی مشاور هوا فضای سپاه و شهید جنگ ۱۲ روزه حمله رژیم صهیونیستی به کشورمان، با حضور جمعی از مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا، ورزشکاران و عموم مردم شهرستان سپیدان در گلزار شهدای شهر اردکان برگزار شد.