رئیس هیئت عامل ایمیدرو در حاشیه همایش معدنکاری چین ۲۰۲۵، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده معدنی ایران، از آمادگی کشور برای توسعه همکاری‌ها با چین در چارچوب توافق ۲۵ ساله خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدمسعود سمیعی‌نژاد در حاشیه کنفرانس و نمایشگاه معدن چین ۲۰۲۵ در دیدار با رئیس انجمن معدنکاری چین و جمعی از اعضای مؤثر این تشکل با اشاره به ظرفیت‌های متنوع معدنی جمهوری اسلامی ایران از جمله ذخایر فلزی و غیرفلزی، زیرساخت‌های در حال توسعه و سیاست‌های حمایتی بر آمادگی کامل ایران برای ارتقای سطح همکاری‌های معدنی به عنوان یکی از محور‌های اجرایی برنامه همکاری‌های جامع ۲۵ ساله ایران و چین تأکید کرد.

این نشست با هدف گسترش همکاری‌های معدنی و صنعتی میان ایران و چین و ایجاد پیوند‌های مؤثر میان شرکت‌های ایرانی و چینی، به‌ویژه با محوریت بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه معدن برگزار شد.

رئیس انجمن معدنکاری چین نیز ضمن استقبال از پیشنهاد‌های طرف ایرانی، افزایش آگاهی فعالان بخش معدن دو کشور از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های متقابل را گامی مؤثر در توسعه همکاری‌ها دانست و اعلام کرد: این انجمن برای تسهیل ارتباطات، تبادل هیئت‌های عملیاتی و گسترش همکاری‌های دوجانبه آمادگی دارد.

انجمن معدنکاری چین با بیش از ۲ هزار عضو فعال شامل شرکت‌های مهندسی، استخراج، فرآوری، خدمات فنی و تولیدکنندگان تجهیزات، از مهم‌ترین نهاد‌های تأثیرگذار در توسعه معدن و صنایع معدنی این کشور و همکاری‌های بین‌المللی در این حوزه به شمار می‌رود.

همایش معدنکاری چین ۲۰۲۵ در روز‌های ۲۳ تا ۲۵ اکتبر جاری (اول تا سوم آبان) برگزار شد.