مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اهواز گفت: با هدف پایش مستمر کیفیت فرآوردههای نفتی، ماهانه بیش از ۲۷۰ مورد بازدید از محلهای عرضه سوخت توسط کارشناسان منطقه انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پرویز ایدون با اشاره به تامین، ذخیره سازی و توزیع مطلوب فرآوردههای نفتی به عنوان رسالت اصلی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اهواز گفت: در امر پایش فرآوردههای نفتی علاوه بر نظارت و کنترلهای اولیه در زمان بارگیری در مبداء بعد از تخلیه فرآورده در مقصد نیز به صورت مستمر توسط کارشناسان مهندسی فرآورده، نمونه گیری و آزمایش میشود.
وی با اشاره به انجام ماهانه بیش از ۲۷۰ مورد بازدید از محلهای عرضه سوخت در منطقه اهواز با هدف پایش مستمر کیفیت فرآوردههای نفتی، توسط کارشناسان، افزود: علاوه بر بازدیدهای مذکور، نظارت و کنترل کمی نیز از جایگاههای عرضه سوخت به صورت دورهای و موردی انجام میگیرد.
ایدون هدف از این بازدیدها را، نظارت بر عملکرد فروشندگیها، بررسی فرآیند توزیع سوخت و اطمینان از رعایت ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی شرکت ملی پخش عنوان کرد.