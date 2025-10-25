به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پرویز ایدون با اشاره به تامین، ذخیره سازی و توزیع مطلوب فرآورده‌های نفتی به عنوان رسالت اصلی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز گفت: در امر پایش فرآورده‌های نفتی علاوه بر نظارت و کنترل‌های اولیه در زمان بارگیری در مبداء بعد از تخلیه فرآورده در مقصد نیز به صورت مستمر توسط کارشناسان مهندسی فرآورده، نمونه گیری و آزمایش می‌شود.

وی با اشاره به انجام ماهانه بیش از ۲۷۰ مورد بازدید از محل‌های عرضه سوخت در منطقه اهواز با هدف پایش مستمر کیفیت فرآورده‌های نفتی، توسط کارشناسان، افزود: علاوه بر بازدید‌های مذکور، نظارت و کنترل کمی نیز از جایگاه‌های عرضه سوخت به صورت دوره‌ای و موردی انجام می‌گیرد.

ایدون هدف از این بازدید‌ها را، نظارت بر عملکرد فروشندگی‌ها، بررسی فرآیند توزیع سوخت و اطمینان از رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی شرکت ملی پخش عنوان کرد.