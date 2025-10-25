به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سرهنگ سعید یوسفی فعال اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان اردبیل با هدف افزایش احساس آرامش فردی و عمومی، پاسخگویی به درخواست‌ها و مطالبات مردمی و سلب تحرک از مجرمان و قانون گریزان و بر خورد با رانندگان خودرو‌های نامتعارف و شوتی‌سوار، طرح آرامش در شهر را به مدت ۴۸ ساعت اجرا کردند.

وی افزود: در این طرح که با حداکثر توان و بهره‌مندی هدفمند از امکانات اجرا شد؛ خودروی ۷۴ راننده هنجارشکن و قانون گریز توقیف و به پارکینگ انتقال داده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اردبیل گفت: از نتایج دیگر این طرح توقیف ۲ دستگاه موتورسیکلت و دستگیری ۸ نفر دیگر است.

یوسفی فعال با تاکید بر تداوم اجرای طرح آرامش در شهر تصریح کرد: اجرای طرح و مقابله با هنجار شکنان موجبات آرامش خاطر شهروندان گشده و به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.