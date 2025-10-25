پخش زنده
امروز: -
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: ۶ هزار و ۲۵۷ واحد مسکونی در سطح استان تا پایان امسال آماده بهرهبرداری شده و واگذار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛پیمان آرامون در نشست پایش طرحهای نهضت ملی مسکن که با حضور معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، افزود: این تعداد واحد در بخشهای حمایتی شهری، خودمالکی شهری و روستایی، بازآفرینی شهری، جوانی جمعیت و مسکن مهر قرار دارند.
وی ادامه داد: آذربایجانغربی نهضت خانه سازی را در اولویت امورات خود قرار داده است و با تلاشهای صورت گرفته بیش از یکهزار و ۹۰۰ واحد مسکونی آماده بهرهبرداری در بخش حمایتی شهری خواهد بود.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی با اشاره به طرح نهضت ملی مسکن در روستاها نیز، افزود: ۱۰۰۰ واحد در بخش مسکن روستایی، ۴۵۰ واحد در بخش خودمالی شهری، ۲ هزار ۱۵۰ واحد در بخش بازآفرینی شهری، ۲۴۲ واحد در بخش مسکن مهر و ۵۰۰ واحد در بخش جوانی جمعیت خواهد بود.
آرامون با اشاره به لزوم همکاری دستگاههای خدماترسان بیان کرد: همکاری بیش از پیش دستگاههای اجرایی خدمات رسان در طرحهای نهضت ملی مسکن زمینه توسعه بیش از پیش این بخش را فراهم میکند.