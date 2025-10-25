نتایج اولیه برگزیدگان بخش معارفی سی و نهمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، نتایج اولیه آزمون بخش معارفی سی و نهمین دوره جشنواره ملی قرآن دانشجویان کشور که ۱۵ مهر به طور همزمان در حوزه‌های امتحانی ۳۱ استان برپا شد، اعلام شد.

همچنین بخش اصلی و آوایی این دوره از جشنواره ملی قرآن دانشجویان کشور ۱۵ تا ۱۸ آبان و در آستانه هفته بزرگداشت قرآن و دانشگاه، به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان برگزار می‌شود.

سی و نهمین دوره جشنواره ملی قرآن دانشجویان کشور در بخش‌های آوایی، معارفی، پژوهشی و فناوری، هنری و ادبی و نوآفرینی قرآنی در حال براسگزاری است.

‌اسامی‌ اولیه برگزیدگان بخش معارفی سی و نهمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان به شرح پیوست اعلام شد.

اسامی اولیه برگزیدگان بخش معارفی جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان