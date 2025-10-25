به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج نمایندگان کشورمان تاکنون به شرح زیر است:

در وزن ۵۷ کیلوگرم، میلاد والی زاده پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۱۲ بر ۲ لوکا گوینجیلیا از گرجستان را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۱ بر ۵ مغلوب لوک لیلدهال از آمریکا شد و باید منتظر حضور این حریف در دیدار فینال باشد تا بتواند به کار خود در گروه بازنده‌ها ادامه دهد.

در وزن ۷۰ کیلوگرم، سینا خلیلی در دور اول با نتیجه ۶ بر ۵ از سد عمر عمروف از روسیه گذشت. وی در دور بعد با نتیجه ۱۲ بر ۲ ناوین کومار از هند را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۱۱ بر صفر مایس علی اف از قزاقستان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. خلیلی در این مرحله با الکساندر گایدارلی از مولداوی کشتی می‌گیرد.

در وزن ۷۹ کیلوگرم، مهدی یوسفی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۷ بر صفر مقابل لوی هاینس دارنده مدال نقره جهان از آمریکا مغلوب شد و باید منتظر حضور این کشتی گیر در دیدار فینال باشد تا وی نیز بتواند به کار خود برای کسب مدال برنز ادامه دهد.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم، ابوالفضل محمدنژاد پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۱۲ بر ۲ دمیتری دوسکوف از مولداوی را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۸ بر صفر خاچاتور خاچاتوریان از ارمنستان را مغلوب کرد و به نیمه نهایی راه یافت. محمدنژاد در این مرحله با حبیب داودگادجیف از روسیه پیکار می‌کند.