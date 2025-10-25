پخش زنده
رئیس پلیس راه خوزستان از توقیف خودروهای دارای چراغ زنون، نور سفید خیرهکننده در محورهای مواصلاتی در صورت اصلاح نکردن نور خودرو خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرهنگ سعید رحیمی از آغاز اجرای طرح سراسری برخورد با خودروهای دارای چراغهای زنون، نور سفید خیرهکننده و نقص در سیستم روشنایی در محورهای اصلی و فرعی استان خبر داد.
وی با تأکید بر اینکه استفاده از چراغهای غیرمجاز علاوه بر مغایرت با ضوابط فنی خودرو، موجب کاهش دید رانندگان مقابل و افزایش احتمال تصادفات در ساعات شب میشود، افزود: برخی رانندگان با هدف زیبایی ظاهری یا افزایش میدان دید، اقدام به نصب چراغهای زنون میکنند در حالی که شدت نور این چراغها باعث آزار چشم دیگر رانندگان و ایجاد خطر در تردد شبانه میشود.
سرهنگ رحیمی تصریح کرد: در این طرح، مأموران پلیس راه با خودروهایی که اقدام به تغییر در سیستم روشنایی و استفاده از نورهای غیرمجاز کردهاند، بهشدت برخورد میکنند و بهدلیل تغییر در وضعیت استاندارد خودرو، علاوه بر اعمال قانون، خودروها توقیف و به پارکینگ منتقل میشوند.
وی با اشاره به فعالیت گشتهای محسوس و نامحسوس در محورهای مواصلاتی استان گفت: کنترل دقیق خودروها در دستور کار قرار دارد و شناسایی خودروهای دارای نور خیرهکننده یا نقص روشنایی با جدیت دنبال میشود.
رئیس پلیس راه خوزستان از رانندگان خواست با رعایت حقوق سایر کاربران جادهای، ایمنی خود و دیگران را در اولویت قرار دهند و از هرگونه تغییر غیرمجاز در سیستم روشنایی خودرو خودداری کنند.