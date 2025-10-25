به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در پی حضور استاندار خوزستان در جمع اهالی منطقه کم برخوردار مهدیس اهواز و شنیدن مشکلات آنان در حوزه‌های آبفا؛ عمرانی و خدمات شهری؛ صدور دستور برای رسیدگی به مطالبات و قول برگزاری نشست پیگیری با مدیران دستگاه‌های اجرایی؛ بلافاصله پس از دیدار مردمی، جلسات فوری با دستگاه‌های اجرایی از سوی معاونت امور عمرانی استانداری پیگیری شد.

حال پس از گذشت یک ماه از دیدار اهالی کوی مهدیس اهواز؛ استاندار خوزستان؛ سرپرست فرمانداری اهواز؛ مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان و معاون اجرایی حوزه استاندار را فراخوانده است تا در حضور نمایندگان اهالی منطقه مهدیس؛ مشکلات کوی مهدیس از قبیل تاسیسات شهری، آب و فاضلاب، پارک، آسفالت، بهسازی معابر پیگیری و مصوبات جلسات قبل رنگ عملیاتی به خود بگیرد.

این اقدامات نشان‌دهنده عزم دولت برای رسیدگی به مشکلات زیرساختی و خدماتی در این منطقه است.