سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ارتقاء کیفیت تولید خودرو و کاهش مصرف سوخت خبر داد.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ؛ آقای عزت‌الله زارعی سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به جایگاه این وزارتخانه به‌عنوان سیاست‌گذار صنعت خودرو گفت: آیین‌نامه اجرایی ارتقا کیفیت تولید خودرو و کاهش مصرف سوخت، بر اساس پیشنهاد وزارت صمت تدوین و پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی دولت تصویب شده است. این آئین‌نامه نخستین سند جامع در زمینه کیفیت خودرو‌های داخلی به شمار می‌رود و استاندارد‌های مرتبط را به‌صورت دقیق تعریف می‌کند.

زارعی با بیان اینکه این آیین‌نامه همه زنجیره تولید خودرو را دربر می‌گیرد، افزود: فرآیند طراحی، قطعه‌سازی، نوسازی، فروش و خدمات پس از فروش تحت یک نظام ارزیابی مشخص رصد و پایش خواهد شد.

وی طراحی این آیین‌نامه را بر پایه نظام امتیازدهی در کیفیت خودرو‌های ساخت داخل دانست و گفت: برای ثبت این امتیازات، سامانه‌ای طراحی شده و شرکت‌های بازرسی تخصصی بر اجرای آن نظارت دارند. به این ترتیب، مصرف‌کنندگان می‌توانند کیفیت برند‌ها و مدل‌های مختلف خودرو را مقایسه کرده و بر اساس شاخص‌های واقعی تصمیم‌گیری کنند.

سخنگوی وزارت صمت درباره دیگر الزامات این آیین‌نامه افزود: یکی از محور‌های مهم این برنامه، شناسنامه‌دار کردن قطعات داخلی خودرو است؛ چراکه با تنوع تولیدکنندگان قطعات، لازم است مشخص شود هر قطعه را کدام واحد ساخته است تا در صورت بروز نقص فنی یا نیاز به فراخوان، پاسخ‌گویی دقیق‌تری وجود داشته باشد.

زارعی با اشاره به ایجاد ساختار اجرایی جدید در قالب کمیته‌ای متشکل از نمایندگان بخش خصوصی و دولتی افزود: این کمیته مسئول سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای ارتقا کیفیت خودرو است و در صورت نیاز، دستورالعمل‌های تکمیلی را تدوین و ابلاغ خواهد کرد. سیاست‌گذار اصلی حوزه کیفیت خودرو همچنان وزارت صمت است و مصوبات کمیته با تأیید وزیر اجرایی می‌شود.

به گفته وی، اجرای این آیین‌نامه می‌تواند بخش مهمی از خلأ‌های نظارتی در صنعت خودرو را برطرف کند.

زارعی تأکید کرد: بهبود کیفیت، کاهش مصرف سوخت و افزایش رضایتمندی مردم از نتایج اجرایی این برنامه خواهد بود.