به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی با اشاره به ایجاد این قرارگاه در اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی برای مبارزه با سویه جدید تب برفکی در استان، گفت: لازم است با هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه قضایی و نیروی انتظامی شهرستان، تردد دام و محموله‌های دامی تحت تدابیر و نظارت‌های بهداشتی دامپزشکی صورت بگیرد.

دکتر محمود جوادی نژاد با تاکید بر برخورد قاطع با محموله‌های غیرمجاز افزود: باید تلاش کنیم تا بیماری به استان وارد نشود، در گام بعدی در صورت ورود بیماری در حداقل زمان کانون بیماری کنترل و از سرایت آن به دیگر دامداری‌ها جلوگیری شود و همزمان با واکسیناسیون بر علیه سویه بیماری زا، جمعیت دام استان را در برابر بیماری مصون نگه داریم.

وی بر لزوم اطلاع رسانی به دامداران، اتحادیه‌ها و صنوف مرتبط نیز تاکید و اضافه کرد: حرکت بیماری و خط سیر آن حاکی از احتمال بروز بیماری از مرز‌های غربی و استان‌های مرکزی است؛ بنابراین شهرستان‌های غرب و شمال استان باید نظارت‌های خود را تشدید و با حساسیت بیشتری موضوع کنترل نقل و انتقال غیر مجاز دام را پیگیری کنند.

رییس قرارگاه تب برفکی خراسان رضوی تاکید کرد: دامداران نسبت به بیمه دام‌ها برعلیه بیماری تب برفکی اقدام کنند تا در صورت بروز بیماری خسارت به حداقل برسد.

تب برفکی بیماری واگیردار دام‌های زوج سم است که قابل انتقال به انسان نیست و مهمترین تهدید آن خسارت اقتصادی است.