اجرای کارزار «مقابل ایرانیان زانو بزنید»
کارزار فرهنگی _ تبلیغاتی «مقابل ایرانیان زانو بزنید» در آستانه سیزدهم آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، اجرا می شود.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران درباره جزئیات طرح مقابل ایرانیان زانو بزنید، گفت: این کارزار برگرفته از رویدادی مستند در تاریخ ایران است؛ زمانی که امپراتور روم، والرین، برای فتح ایران به این سرزمین لشکر کشید، اما در نهایت در مقابل اقتدار مردم ایران به زانو درآمد.
مهدی مذهبی افزود: مجسمهای که بهزودی در میدان انقلاب نصب میشود، بازتابی از همین واقعه تاریخی است و با هدف یادآوری شکوه تمدن ایرانی و روح مقاومت در برابر تجاوز بیگانگان طراحی شده است.
مذهبی با اشاره به نوآوریهای تبلیغاتی در این طرح افزود: برای نخستین بار در سطح کشور و حتی در عرصه جهانی، تبلیغ این کارزار با استفاده از یک سازه متحرک دیجیتال انجام میشود.
به گفته وی تریلی ۱۸ چرخ با سه وجه تمام السیدی، بهصورت مستمر در سطح شهر تردد دارد و پیام کارزار را در مناطق مختلف تهران به نمایش میگذارد.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران ادامه داد: این ابتکار در نوع خود بیسابقه است و خوشبختانه با استقبال گسترده شهروندان در فضای حقیقی و مجازی روبهرو شده است.
مذهبی با تاکید بر اینکه که نوآوری در تبلیغات فرهنگی شهری یکی از رویکردهای راهبردی سازمان زیباسازی است، افزود: سازمان زیباسازی همواره تلاش دارد با بهرهگیری از فناوریهای نوین و زبان خلاق هنر، پیامهای فرهنگی و ملی را در قالبی معاصر و جذاب به مخاطبان منتقل کند و تمرکز ما بر نقاط اشتراک فرهنگی میان مردم ایران است؛ از اسطورهها و حماسههای باستانی، چون آرش و رستم گرفته تا نمادهایی همچون پرچم ملی و ادبیات فارسی که سرمایه مشترک همه ایرانیان است.
مدیرعامل سازمان زیباسازی با اشاره به استمرار این رویکرد در طرحهای اخیر سازمان گفت: رونمایی از مجسمه آرش در میدان ونک و اکنون ساخت مجسمه والرین در میدان انقلاب، در امتداد همین نگاه فرهنگی است. ما در این طرحها بهدنبال برجستهسازی ریشههای وحدت و مقاومت در تاریخ ایران هستیم.
به گفته مذهبی در طراحی مجموعه جدید میدان انقلاب، زیر پای مجسمه والرین ۱۲ پرده روایی تعبیه شده است که هر یک به یکی از مقاطع مقاومت ملت ایران در برابر بیگانگان میپردازد.
وی در تشریح ویژگیهای فنی اثر گفت: تندیس «والرین» با ارتفاعی حدود ۷ متر و پهنایی نزدیک به ۶ متر طراحی و اجرا شده است. این اثر قرار است بر فراز گنبد فیروزهای میدان انقلاب جانمایی شود تا با تلفیق هنر حجمی معاصر و هویت بصری این میدان تاریخی، چهرهای نو و شاخص به یکی از نمادهای اصلی پایتخت ببخشد.
مذهبی در ادامه گفت: این ۱۲ پرده از روایتهای اسطورهای رستم و آرش آغاز میشود و تا مجاهدتهای تاریخی، چون سورنا، آریوبرزن، ژنرال بایندار، رئیسعلی دلواری، میرزا کوچکخان جنگلی و میرمهنا ادامه مییابد و در نهایت به دوره انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مقابله با تروریسم و جنگ ۱۲ روزه اخیر میرسد.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران با بیان اینکه در همه این صحنهها، یک مضمون مشترک وجود دارد، افزود: هرگاه بیگانه به قصد تسلط بر ایران آمده، در برابر اراده و ایمان مردم این سرزمین به زانو درآمده است.
مذهبی خاطرنشان کرد: کارزار «مقابل ایرانیان زانو بزنید» بیانیهای فرهنگی است که با زبان هنر و فناوری، پیام عزت و اقتدار ملت ایران را در فضای شهری بازتاب میدهد. امیدواریم این رویداد مقدمهای برای گسترش فعالیتهای فرهنگی و هنری با رویکرد ملی در تهران باشد.