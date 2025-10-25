مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان از توسعه سامانه‌های هوشمند تله‌متری و کنترل از راه دور در تأسیسات آبی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرهاد بختیاری‌فر افزود: به‌کارگیری فناوری‌های نوینی مانند هوش مصنوعی و سنجش از دور، نقش مؤثری در مدیریت منابع آب، کاهش هدررفت و افزایش عمر تأسیسات دارد.

او تصریح کرد: استفاده از فناوری‌های نوین همچون هوش مصنوعی، سنجش از دور و سامانه‌های تله‌متری و کنترل از راه دور از برنامه‌های راهبردی این شرکت در راستای مدیریت بهینه منابع آبی است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان گفت: تجهیز تأسیسات آبی به سامانه‌های تله‌متری با هدف تنظیم فشار یکنواخت شبکه‌های توزیع آب اجرا شده و این اقدام نقشی کلیدی در مدیریت مصرف، توزیع عادلانه آب، جلوگیری از سرریز مخازن، کاهش هدررفت، افزایش عمر تأسیسات و بالانس شبکه‌های توزیع دارد.

فرهاد بختیاری‌فر توسعه این فناوری‌ها را زمینه‌ساز تحقق مدیریت هوشمند منابع آب دانست و افزود: گسترش سامانه‌های تله‌متری و استفاده از ابزار‌های هوش مصنوعی در سال‌های آینده می‌تواند به پیش‌بینی الگو‌های مصرف، تشخیص نشت‌های پنهان و ارتقای عدالت آبی در استان کمک شایانی کند.