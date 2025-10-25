معاون سیاسی سپاه گفت: فراز و فرود‌های جبهه مقاومت نباید موجب یاس و ناامیدی شود، زیرا این تحولات زمینه‌ساز رشد، پویایی و جهش مقاومت در آینده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار یدالله جوانی در جمع پاسداران خراسان شمالی با قدردانی از تلاش‌های انجام شده در حوزه‌ جهاد تبیین اظهار کرد: فلسفه وجودی سپاه، جهاد در عرصه‌های مختلف است و این جهاد، زمینه‌ساز خدمت به مردم و عامل عزت جامعه مومنان به شمار می‌رود.

وی افزود: عزت و پیشرفت در پرتو جهاد حاصل می‌شود و امروز که دشمن با تمام توان در عرصه جنگ ترکیبی وارد شده است، پاسخ ما نیز باید ترکیبی و متناسب با نوع تهدیدها باشد.

معاون سیاسی سپاه با اشاره به دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت: این رخداد برگ زرینی در کارنامه جبهه مقاومت بود و نشان داد که دشمنان علی‌رغم محاسبات غلط و نقشه‌های شوم در برابر ایمان، مجاهدت و رهبری حکیمانه شکست می‌خورند.

سردار جوانی یکی از درس‌های مهم این نبرد را ضرورت تقویت مقابله با جنگ شناختی دشمن دانست و تصریح کرد: تنها کسانی می‌توانند پرچم مقاومت را به دوش بکشند که از بصیرت، صبر و شناخت صحیح از مواضع حق برخوردار باشند، از این رو جهاد تبیین باید در صدر برنامه‌ها قرار گیرد.

وی در تحلیل روند تحولات منطقه تاکید کرد: فراز و فرودهای جبهه مقاومت نباید موجب یاس و ناامیدی شود، چرا که این تحولات زمینه‌ساز رشد، پویایی و جهش مقاومت در آینده است.

معاون سیاسی سپاه همچنین حمایت گسترده افکار عمومی جهان از مردم فلسطین در برابر رژیم صهیونیستی را نشانه گسترش اندیشه مقاومت دانست و افزود: ملت حسینی که به خدا تکیه دارد، تا ابد پیروز خواهد بود.