پخش زنده
امروز: -
مدیر امور منابع آب شهرستان شاهرود از پلمب منصوبات یک حلقه چاه در بیارجمند بهعلت تخلفات متعدد بهره بردار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سید حسین حسینی گفت: اضافه برداشت لحظهای، دستکاری و یکسره کردن کنتور هوشمند آب و برق، دستکاری تابلوی برق با هدف فراهم شدن امکان کاهش و یا افزایش دبی لحظهای به دلخواه از عمده تخلفات بهره بردار بود.
مدیر امور منابع آب شهرستان شاهرود با بیان اینکه پلمب منصوبات تا رفع تخلفات ادامه دارد افزود: این اقدام به منظور اجرای طرحهای احیا و تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی و با هدف صیانت از حقابههای قانونی بهرهبرداران مجاز انجام شده است
حسینی با بیان اینکه برخورد قاطع با متخلفان حوزه برداشت آب در دستور کار جدی مسئولان است ؛ از شهروندان وبهرهبرداران خواست هرگونه تخلف در این حوزه را گزارش دهند.