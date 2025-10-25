به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سید حسین حسینی گفت: اضافه برداشت لحظه‌ای، دستکاری و یکسره کردن کنتور هوشمند آب و برق، دستکاری تابلوی برق با هدف فراهم شدن امکان کاهش و یا افزایش دبی لحظه‌ای به دلخواه از عمده تخلفات بهره بردار بود.

مدیر امور منابع آب شهرستان شاهرود با بیان اینکه پلمب منصوبات تا رفع تخلفات ادامه دارد افزود: این اقدام به منظور اجرای طرح‌های احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی و با هدف صیانت از حقابه‌های قانونی بهره‌برداران مجاز انجام شده است

حسینی با بیان اینکه برخورد قاطع با متخلفان حوزه برداشت آب در دستور کار جدی مسئولان است ؛ از شهروندان و‌بهره‌برداران خواست هرگونه تخلف در این حوزه را گزارش دهند.