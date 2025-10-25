پخش زنده
جلسه کارگروه مقابله و برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرستان پلدشت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه کارگروه مقابله و برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز با حضور اعضای کارگروه صبح امروز در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید
فرماندار پلدشت در این جلسه بر نظارت مستمر دستگاههای اجرایی نسبت به ساخت و سازها و اعمال اقدامات پیشگیرانه تاکید کرد.
رعنا قربانی رعایت حقوق عامه را رکن اصلی در فرایند ساخت و سازها برشمرد و بر هماهنگی بین ارگانها به عنوان لازمه توسعه کالبدی اصولی در شهرها و روستاها اشاره کرد.
در ادامه جلسه اعضای کارگروه به ارایه گزارش شش ماهه اول سال جاری در حوزههای مربوطه پرداختند.