به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، محمد عزتی اظهار کرد: موضوع اراضی «خاوران ۲» از دهه ۷۰ مطرح بود، اما به دلیل مشکلات متعدد با وجود پیگیری‌های مستمر، بلاتکلیف مانده بود و در بهمن ۱۴۰۳ این اراضی به محدوده شهر تبریز الحاق شد.

عزتی افزود: به دنبال این موضوع ضابطه احداث و تصویب آن از طریق شورایعالی ضابطه تهیه شده توسط شهرداری تبریز و راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی بعد از تصویب مراجع استانی به شورای عالی ارسال شده بود.

وی ادامه داد: این طرح امروز در کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد بررسی قرار گرفت و توسط اعضای این کمیته به تصویب رسید که به دنبال این موضوع فرایند تهیه و تصویب طرح تفصیلی این اراضی آغاز می‌شود.