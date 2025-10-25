پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی گفت: طرح افزایش تولید گوشت قرمز در دام سبک که براساس تفاهمنامه با ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) اجرایی میشود، در استان ۴۰۰ هزار رأس دام را تحت پوشش قرار میدهد.
پرویز بستانچی افزود: ۱۱ شهرستان با بیشترین جمعیت دام سبک در این طرح انتخاب شده و دامداران پس از آزمون و مصاحبه، برای اجرای پروژه مشخص شدند.
اجرای طرح با بهرهگیری از توانمندیهای اعضای بسیج جامعه مهندسین کشاورزی بهصورت علمی و هدفمند پیش میرود.
این طرح با هدف افزایش تولید گوشت قرمز و تقویت دامداریهای روستایی استان به اجرا درمیآید.