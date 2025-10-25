پخش زنده
نهمین دوره همایش بینالمللی اینترنت اشیا با ارائه ۱۲۰ مقاله از متخصصان و پژوهشگران سراسر دنیا به میزبانی اصفهان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛رئیس دانشکده کامپیوتر دانشگاه اصفهان گفت: هدف اصلی این همایش، تبادل آخرین دستاوردها و یافتههای علمی در حوزه اینترنت اشیا است.
محمدرضا خیامباشی با اشاره به نقش دانشگاه اصفهان در برگزاری این همایش افزود: هر سال، یک دوره از این همایش بهطور متناوب در اصفهان و مشهد برگزار میشود و این رویداد، فرصت مناسبی است تا به جدیدترین دستاوردهای علمی و کاربردی در حوزه اینترنت اشیا پرداخته شود.
دبیر اجرایی همایش بینالمللی اینترنت اشیا و کاربردها هم گفت: شرکتکنندگان این رویداد از حوزههای مختلف صنعتی از جمله صنعت الکترونیک و کارخانههای نوآوری حضور دارند.
مهدی کلباسی افزود: در کنار این حمایتهای صنعتی، همکاریهای گستردهای با دانشکده فناوری نوین علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه امیرکبیر داریم و هدف ما ایجاد یک پل ارتباطی میان صنعت و دانشگاه است تا هم صنعتگران از کارگاههای علمی بهرهمند شوند و هم محققان و نوآوران در تعامل با صنایع قرار گیرند.
بهروز شاهقلی، دبیر علمی کنفرانس بینالمللی اینترنت اشیا به اهمیت این فناوری در زندگی هوشمند آینده اشاره کرد و گفت: اینترنت اشیا یکی از ارکان اصلی زندگی هوشمند است که پیوند میان فضای فیزیکی و سایبری را ایجاد میکند و آیندهای امنتر و هوشمندتر را برای بشر رقم خواهد زد.
وی همچنین به مشارکتهای بینالمللی اشاره کرد و افزود: کمیته علمی همایش شامل ۴۵ نفر از هشت کشور خارجی و ۱۲ دانشگاه داخلی است و بیش از ۱۲۰ مقاله از کشورهای مختلف دریافت شده که بسیاری از آنها از دانشگاههای داخلی بوده است.
نهمین دوره همایش بینالمللی اینترنت اشیا در هفتم و هشتم آبان در اصفهان برگزار میشود. این همایش، از سال ۱۳۹۶ بهطور سالانه و متناوب در اصفهان و مشهد برگزار میشود.