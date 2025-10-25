پخش زنده
مسئول اداره میراث فرهنگی کوار از برگزاری جشنواره فرهنگی عشایری در کودکستان الفبای زندگی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،فرزاد حدادی گفت: این جشنواره با هدف آشنایی نسل نو با فرهنگ، آداب و سنتهای اصیل عشایری و ترویج هویت بومی ایرانی برگزار شد و در این برنامه، کودکان با پوشیدن لباسهای محلی اقوام مختلف کشور، جلوهای از تنوع و زیبایی فرهنگ ایرانزمین را به نمایش گذاشتند.
مسئول اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان کوار افزود: معرفی دستبافتههای داری، صنایعدستی و موسیقی محلی از دیگر بخشهای این جشنواره بود که توانست ارتباطی ملموس میان کودکان و میراث فرهنگی منطقه برقرار کند.
حدادی با قدردانی از مدیریت و مربیان کودکستان الفبای زندگی بیان کرد: برگزاری چنین رویدادهایی، نقش مهمی در انتقال فرهنگ بومی و تقویت حس تعلق فرهنگی در میان نسل آینده دارد.