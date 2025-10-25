تصادف زنجیره‌ای سه دستگاه خودروی سواری در جاده قوچان به مشهد، ۱۱ مصدوم برجا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: شب گذشته با وقوع تصادف بین سه دستگاه خودرو شامل پراید، پژو ۲۰۶ و دنا در جاده کمربندی قوچان به مشهد، یک دستگاه آمبولانس اورژانس به محل حادثه اعزام شد و همه مصدومان توسط کارشناسان فوریت‌های پزشکی به صورت سرپایی در محل درمان شدند.

شش مصدوم در تصادف دو پراید

محمد علیشاهی افزود: علاوه بر این حادثه، تصادف دو دستگاه خودروی پراید در خواف (کمربندی روبروی دانشگاه) نیز شش مصدوم برجای گذاشت که یک مصدوم به صورت سرپایی در محل درمان شد و پنج مصدوم دیگر توسط یک دستگاه آمبولانس اورژانس به بیمارستان ۲۲ بهمن خواف منتقل شدند.

وی اضافه کرد: همچنین واژگونی یک دستگاه خودرو پراید حوالی ساعت ۲۱ دیشب در جاده گوارشک، حاشیه روستای نقاب (شهرستان مشهد) منجر به مصدوم شدن پنج نفر شد که همه مصدومان این حادثه توسط دو دستگاه آمبولانس به بیمارستان طالقانی مشهد منتقل شدند.

مسمومیت شهروند مشهدی با گاز مونواکسید کربن

مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: همچنین ساعت ۱۲ و ۱۳ دقیقه ظهر دیروز یک شهروند مشهدی ساکن خیابان استاد یوسفی دچار مسمومیت با گاز مونواکسید کربن شد که با آمبولانس اورژانس به بیمارستان طالقانی مشهد انتقال یافت.