۱۱ هزار و ۳۵۶ مراسم عقد، در۶ماهه نخست امسال در حرم مطهر رضوی ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،حجتالاسلام علیرضا پورعلی، مسئول عاقدان حرم مطهر رضوی، گفت:این تعداد پیوند آسمانی از ابتدای فروردین تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴، در رواق شیخ طوسی حرم مطهر رضوی منعقد شده است.
وی، افزود: باتوجهبه همراهی خانوادهها و بستگان،افزود: در مجموع در این مدت، بیش از ۳۰۰ هزار زائر در قالب برگزاری مراسم عقد، به حرم مطهر رضوی مشرف شدهاند و این رقم، نشاندهنده استقبال روزافزون مردم از این فضا و علاقه جوانان به آغاز زندگی مشترک، در جوار بارگاه منور رضوی، است.
حجتالاسلام پور علی، تصریح کرد: در ماه ربیعالاول و بهویژه در روز ولادت پیامبر اعظم (ص)، بیشترین تعداد ثبت عقد با ۵۹۷ پیوند ازدواج، در یک روز در حرم مطهر رضوی، ثبت شد.
وی گفت: مراجعات ما محدود به مشهد یا ایران نیست؛ زوجهایی از کشورهای مختلف نیز برای برگزاری مراسم عقد خود به این مکان مقدس میآیند که این، نشان از جذابیت فرهنگی و معنوی حرم رضوی در میان مسلمانان جهان دارد و انتظار داریم با حمایتهای لازم، زیرساختهای فرهنگی و رفاهی این بخش، متناسب با جایگاه حرم مطهر، توسعه یابد.
مسئول عاقدین حرم مطهر رضوی درباره روند ثبتنام و اجرای مراسم، توضیح داد: زوجهای علاقهمند برای برگزاری مراسم عقد در حرم رضوی میتوانند از دو طریق ثبتنام کنند؛ یکی از طریق اپلیکیشن نسیم رضوی و دیگری از طریق سامانه عقد رضوی در بستر اینترنت. ارائه مدارک شناسایی زوجین و پدر عروس، به همراه برگه آزمایش ازدواج، از الزامات ثبت درخواست است.
وی در ادامه، خاطرنشان کرد: پس از ثبت درخواست، اطلاعات متقاضیان در سامانه جامع فرهنگی کوثر ثبت میشود و زوجین یک کد رهگیری اختصاصی دریافت میکنند که بر اساس آن، همه مراحل برگزاری مراسم و دریافت خدمات جانبی مانند غذای حضرتی، قابلپیگیری است.