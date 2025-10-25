فرماندار کوهدشت از صادرات انار منطقه ی سیاب به روسیه،عراق، ارمنستان و کشورهای حوزه ی خلیج فارس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛چهارمین جشنواره ی ملی تولید و صادرات انار در منطقه‌ی زیرتنگ سیاب شهرستان کوهدشت میزبان علاقه‌مندان، فعالان رسانه و سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی از سراسر کشور است.

سرپرست جهاد کشاورزی لرستان گفت: استان لرستان با سه‌هزار و پانصد هکتار باغ انار، سهم مهمی در تولید این محصول در کشور دارد و شهرستان کوهدشت با بیش از دو هزار هکتار باغ انار و منطقه‌ی سیاب با یک‌هزار و دویست هکتار، متمرکزترین کانون تولید انار در ایران است.





نامدار صیادی افزود: میانگین برداشت انار در منطقه ی سیاب به ۳۵ تُن در هر هکتار می‌رسد، رقمی بالاتر از متوسط برداشت کشور که حدود ۱۵ تُن در هکتار است.



