انار سیاب لرستان راهی بازارهای جهانی
فرماندار کوهدشت از صادرات انار منطقه ی سیاب به روسیه،عراق، ارمنستان و کشورهای حوزه ی خلیج فارس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛چهارمین جشنواره ی ملی تولید و صادرات انار در منطقهی زیرتنگ سیاب شهرستان کوهدشت میزبان علاقهمندان، فعالان رسانه و سرمایهگذاران بخش کشاورزی از سراسر کشور است.
سرپرست جهاد کشاورزی لرستان گفت: استان لرستان با سههزار و پانصد هکتار باغ انار، سهم مهمی در تولید این محصول در کشور دارد و شهرستان کوهدشت با بیش از دو هزار هکتار باغ انار و منطقهی سیاب با یکهزار و دویست هکتار، متمرکزترین کانون تولید انار در ایران است.
نامدار صیادی افزود:میانگین برداشت انار در منطقه ی سیاب به ۳۵ تُن در هر هکتار میرسد، رقمی بالاتر از متوسط برداشت کشور که حدود ۱۵ تُن در هکتار است.
مراد ناصری فرماندار کوهدشت گفت:انار منطقه ی سیاب شهرستان کوهدشت به کشورهای روسیه،عراق، ارمنستان و کشورهای حوزه ی خلیج فارس صادر میشود.
جشنواره ی ملی تولید و صادرات انار با هدف معرفی ظرفیتهای کشاورزی لرستان، برندسازی محصول انار کوهدشت و ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری در حوزه ی فرآوری و صنایع تبدیلی در منطقه سیاب شهرستان کوهدشت تا پنجم آبانماه جاری در منطقه سیاب کوهدشت دایر است .