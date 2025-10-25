معاون وزیر خارجه کشورمان که به منظور شرکت در کنوانسیون بین المللی مقابله با جرائم سایبری وارد ویتنام شده است، با گروهی از ایرانیان مقیم هانوی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از هانوی، جلال زاده در این دیدار صمیمانه با اشاره به اینکه دیدار با ایرانیان مقیم خارج کشور از زیباترین بخش های سفرهای خارجی است، تاکید کرد: جامعه ایرانی در خارج از کشور نماینده و معرف فرهنگ و تمدن ایران هستند و نقش مهمی در انتقال تصویر ایران به جامعه مقیم و برقراری ارتباط ایران با ملت های دیگر دارند.

وی اظهار داشت: ما خود را موظف به حمایت جدی از همه شهروندان ایرانی در خارج از کشور بدون هرگونه محدودیتی می دانیم و همکاران بخش کنسولی سفارت خانه ها آماده رسیدگی کامل به مسائل مختلف ایرانیان و ارائه خدمات لازم در هر شرایطی هستند.

در این دیدار، ایرانیان مقیم ویتنام دیدگاه های خود از جمله دلسوزی و وطن پرستی ایرانیان و تلاش برای حفظ هویت ایرانی در جامعه مقیم، را مطرح کردند و خواستار رسیدگی به مسائلی از جمله در مورد روادید، امور مدنی، تسهیل روابط تجاری، و حمایت های حقوقی شدند.

جلال زاده ضمن تاکید مجدد بر تعهد کامل وزارت امور خارجه به رسیدگی به تمامی مسائل شهروندان و اتباع کشورمان تاکید کرد: در دیدارهای خود با مقامات ذیربط ویتنامی مسئله روادید و تسهیلات تجاری را پیگیری خواهد کرد.