دیدار معاون وزیر خارجه کشورمان با گروهی از ایرانیان مقیم هانوی
معاون وزیر خارجه کشورمان که به منظور شرکت در کنوانسیون بین المللی مقابله با جرائم سایبری وارد ویتنام شده است، با گروهی از ایرانیان مقیم هانوی دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما
از هانوی، جلال زاده در این دیدار صمیمانه با اشاره به اینکه دیدار با ایرانیان مقیم خارج کشور از زیباترین بخش های سفرهای خارجی است، تاکید کرد: جامعه ایرانی در خارج از کشور نماینده و معرف فرهنگ و تمدن ایران هستند و نقش مهمی در انتقال تصویر ایران به جامعه مقیم و برقراری ارتباط ایران با ملت های دیگر دارند.
وی اظهار داشت: ما خود را موظف به حمایت جدی از همه شهروندان ایرانی در خارج از کشور بدون هرگونه محدودیتی می دانیم و همکاران بخش کنسولی سفارت خانه ها آماده رسیدگی کامل به مسائل مختلف ایرانیان و ارائه خدمات لازم در هر شرایطی هستند.
در این دیدار، ایرانیان مقیم ویتنام دیدگاه های خود از جمله دلسوزی و وطن پرستی ایرانیان و تلاش برای حفظ هویت ایرانی در جامعه مقیم، را مطرح کردند و خواستار رسیدگی به مسائلی از جمله در مورد روادید، امور مدنی، تسهیل روابط تجاری، و حمایت های حقوقی شدند.
جلال زاده ضمن تاکید مجدد بر تعهد کامل وزارت امور خارجه به رسیدگی به تمامی مسائل شهروندان و اتباع کشورمان تاکید کرد: در دیدارهای خود با مقامات ذیربط ویتنامی مسئله روادید و تسهیلات تجاری را پیگیری خواهد کرد.