به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بنا بر اعلام اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی، ساعت ۱۱:۳۶ پیش از ظهر امروز گزارشی مبنی بر برخورد قطار با راکب موتورسیکلت در محدوده ایستگاه راه‌آهن شازند به سامانه ۱۱۵ اعلام شد.

فرصت دوباره زندگی پس از برخورد با قطار

یک راکب موتورسیکلت پس از برخورد با قطار در ایستگاه راه‌آهن شازند، فرصت زندگی را از دست نداد.

بلافاصله پس از اعلام حادثه، تیم فوریت های پزشکی از پایگاه اورژانس شازند به محل اعزام شد.

پس از ارزیابی اولیه، مشخص شد مصدوم یک مرد ۴۷ ساله است.

مصدوم با هد تروما (ضربه به سر) و شکستگی لگن مورد اقدامات درمانی فوریت های پزشکی قرار گرفت و برای دریافت خدمات تکمیلی درمانی به بیمارستان ولیعصر (عج) اراک منتقل شد.