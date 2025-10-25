به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با اشاره به اینکه یک سوم جمعیت استان کردستان را سالمندان تشکیل می‌دهند خواستار راه اندازی سامانه و بانک اطلاعاتی جامع سالمندان شد.

ورمقانی همچنین مردمی سازی مباحث سالمندان را مهم خواند و بر ضرورت برنامه ریزی برای پر کردن اوقات فراغت، وضعیت سلامت وآموزش و رفاه سالمندان تاکید کرد.

مدیر کل بهزیستی استان هم بابیان اینکه جامعه هدف پاتوق‌های سالمندی آن دسته از سالمندانی است که از بهزیستی خدمات دریافت نمی‌کنند افزود: هنرستان شهید نمکی سنندج به‌عنوان پایلوت این طرح انتخاب شده است.