به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی گفت: این میزان انواع کالای قاچاق و احتکار شده با تلاش ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی استان و همکاری مردمی کشف و توقیف شد.

محمدرضا دبیری افزود: در بررسی هشت سوله مواد غذایی با همکاری نمایندگان جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان استان، افزون بر هزار و ۱۰۰ تن پیاز به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال کشف و ضبط و یک نفر متهم نیز دستگیر شد.

وی اضافه کرد: همچنین در بررسی یک منزل مسکونی، انبار نگهداری روغن موتور خودرو شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی تعداد ۲ هزار و ۶۰۰ قوطی چهار و پنج لیتری به ارزش تقریبی ۱۸ میلیارد ریال کشف، یک نفر متهم دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد.

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی ادامه داد: همچنین در بازرسی از یک انبار مواد غذایی، ۶ تن برنج هندی و پاکستانی و هزار لیتر روغن خوراکی احتکار شده به ارزش تقریبی ۳۰ میلیارد ریال کشف و یک متهم نیز دستگیر شد.

دبیری افزود: این اقدامات تنها بخشی از تلاش پلیس امنیت اقتصادی خراسان رضوی است و مبارزه قاطع و بی‌امان با قاچاقچیان کالا و ارز همچنان ادامه دارد.