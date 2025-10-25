پخش زنده
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران میگوید: نخستین بار در کشور؛ مدیریت زنجیرههای مواد معدنی به فعالان بخش خصوصی واگذار شد.
بهرام شکوری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ گفت: در جلسهای که هیئت رئیسه اتاق ایران با رئیس جمهور داشتند از آقای پزشکیان قول گرفتیم که مدیریت زنجیره مواد معدنی را به بخش خصوصی بسپارند که ایشان هم با این درخواست موافقت کرد و آقای وزیر صمت هم با این موضوع موافق هستند.
وی افزود: با زنجیره فولاد که یکی از زنجیرههای مهم معدن کشور با بیشترین میزان ارزآوری، این موضوع را شروع کردهایم، تمام تشکلهای زنجیره موافقت کردهاند که قیمتگذاری در زنجیره را خودشان با فرمولی انجام دهند که انجام شده و همه آنها تامین نیاز داخلی را متعهد شدهاند.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران افزود: بر این اساس مقررشده بورس مبنای معاملات باشد و در هر بخشی از زنجیره که مازاد نیاز داخل کشور بود صادر شود و هیچگونه عوارضی برای صادرات این زنجیره تعیین نشود و صادرکنندگان زنجیره فولاد متعهد شدند که ارز حاصل از صادرات را در بازار دوم عرضه کنند یا در بازار به نرخ آزاد بفروشند تا خرج توسعه فعالیتهایشان کنند.
آقای شکوری افزود: خوشبختانه این اتفاق افتاده، مقرر شد رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نامهای برای وزیر صمت و رئیس جمهور ارسال کنند تا دستور اجرایی شدن این توافق آنرا صادر کند.
وی گفت: پس از فولاد، مدیریت زنجیره مس را شروع کردهایم و به ترتیب بر زنجیره روی، آلومینیوم و سایر زنجیرههای مهم کشور هم این موضع اجرایی خواهد شد.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران افزود: اگر این اتفاق بیفتد مطمئنا این زنجیرهها درست مدیریت میشود و هیچ مشکلی برای تولیدکنندگان و تامین مواد اولیه پیش نخواهد آمد و باعث بیشتر شدن تولید و صادرات و ارز آوری برای کشور خواهد شد.
آقای شکوری با بیان اینکه معدن و صنایع معدنی ۳۰ درصد از درآمد ارزی کشور را به خود اختصاص دادهاند؛ گفت: زنجیره فولاد بیش از ۸ میلیارد دلار ارزآوری دارد و در صورت رفع چالشها و رعایت الزامات تا ۱۲ میلیارد دلار هم امکان ارزآوری در این زنجیره وجود دارد.
وی گفت: زنجیره مس هم زمانی یک و ۸ دهم میلیارد دلار ارزآوری داشت که اگر سیاستها اصلاح شود تا ۵ میلیارد دلار هم میتواند برای کشور ارزآوری داشته باشد.
خبرنگار : علی اصغر آمره