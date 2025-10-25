تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد ارزش دارایی‌های ملکی بانک‌ها به سطح بی‌سابقه بیش از ۱۰۰۰ همت رسیده است. بنگاه داری که به گفته کارشناسان باعث تورم در بازار مسکن است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از رشد چشمگیر دارایی‌های ملکی بانک‌ها حکایت دارد. بر اساس این گزارش، ارزش املاک در اختیار بانک‌ها از مرز هزار هزار میلیارد تومان فراتر رفته است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند ادامه بنگاه‌داری بانک‌ها موجب کاهش عرضه مسکن و افزایش قیمت در بازار شده است.

آن‌ها هشدار می‌دهند انجماد سرمایه در املاک بانکی، منابع مالی را از بخش تولید و وام‌دهی دور کرده است.

بانک مرکزی نیز اعلام کرده در حال بررسی راهکارهای محدودسازی فعالیت‌های غیرمولد بانک‌هاست.

