محفل قرآنی «کلام وحی» با حضور قاریان و حافظان قرآن در حسینیه سیدالشهدا(ع) سورک شهرستان میاندرود احیا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، محفل قرآنی «کلام وحی» با حضور قاریان، حافظان و دوستداران قرآن در حسینیه سیدالشهدا(ع) سورک شهرستان میاندرود، پس از سالها وقفه بار دیگر احیا شد.
برگزاری این مراسم معنوی که ریشه در جلسات قدیمی رزمندگان دوران دفاع مقدس دارد، با تلاوت آیات قرآن کریم و بیانات حجتالاسلام رمضانی همراه بود.
در این مراسم، حجتالاسلام رمضانی با اشاره به جایگاه قرآن در زندگی فردی و اجتماعی، بر ضرورت تداوم چنین محافلی تأکید کرد.
گفتنی است در استان مازندران بیش از ۴۰ هزار گروه و تشکل قرآنی به فعالیتهای معنوی و ترویجی مشغول هستند.
گزارش از یداللهی