به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، در این مراسم که با حضور سعید خدایگان قائم مقام بنیاد ملی نخبگان برگزار شد ، مدال‌آوران رشته‌های مختلف علمی تجلیل شدند.

اسامی مدال آوران در رشته های مختلف علمی به این شرح است:

رشته هوش مصنوعی:

رادین رحمانی نودهی (مدال برنز جهانی)، علی شایان (مدال نقره جهانی)، پارسا گلستانی (مدال برنز جهانی) و آرش یوسف‌نژاد (مدال نقره جهانی).

رشته نجوم و اخترفیزیک:

حسین سلطانی، هیربد فودازی، حسین معصومی، ارشیا میرشمسی کاخکی و علی نادری (همگی مدال طلا جهانی).

رشته اقتصاد:

علیرضا احمدی (مدال برنز جهانی)، محسن پاینده پیمان (مدال نقره جهانی)، پارسا صداقت (مدال برنز جهانی) و ابوالفضل مدیر روستا (مدال نقره جهانی).

رشته کامپیوتر:

کیارش رضایی (مدال برنز جهانی)، مانی زارع (مدال نقره جهانی)، امیرعلی عسگری (مدال طلا جهانی) و حامد غفاری اقدس (مدال نقره جهانی).

در ادامه این مراسم قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان گفت: مدال‌آوران المپیادهای جهانی به‌طور خودکار وارد مسیر نخبگی می‌شوند و این مسیر اگر با تواضع، تلاش و اثرگذاری اجتماعی همراه باشد، به رشد واقعی نخبگی منجر خواهد شد.

سعید خدایگان همچنین با اشاره به برگزاری گردهمایی سراسری پس از تکمیل نتایج المپیادها افزود : نخستین گروه از مدال‌آوران در مرداد به‌صورت استانی تجلیل شدند، اما با مشخص شدن نتایج سایر رشته‌ها و حضور دانشجویان در تهران، تصمیم گرفتیم این گردهمایی ملی را برگزار کنیم.

وی با تبریک به مدال‌آوران گفت : شما آغازگر مسیری طولانی هستید و بنیاد ملی نخبگان بر اساس شاخص‌های خود، این مسیر رشد را دنبال می‌کند.

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان افزود: مدال‌آوران المپیادهای جهانی به‌طور خودکار وارد فرآیند نخبگی می‌شوند که راهی پرچالش اما افتخارآمیز است.

خدایگان با تأکید بر اینکه «نخبه واقعی کسی است که اثرگذاری بیشتری در جامعه داشته باشد» گفت: همان‌گونه که ابوعلی‌سینا در چهل‌سالگی به چهره‌ای اثرگذار تبدیل شد، شما نیز باید در مسیر علم و خدمت ماندگار شوید.

وی خاطرنشان کرد: موفقیت نباید به غرور منجر شود، زیرا تواضع و تلاش مداوم رمز ماندگاری در مسیر نخبگی است.