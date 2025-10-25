خانواده خوش جمعیت اراکی باور دارد حضور فرزندان بیشتر در خانه موجب پویایی، نشاط و افزایش پیوندهای عاطفی خانواده میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ خانواده آقای جیریایی یکی از خانوادههای خوش جمعیتی است که چهار فرزند پرانرژی دارند و خانم خانواده در کنار اشتغال بیرون از خانه، با عشق و برنامهریزی، کارهای خانه و رسیدگی به فرزندان را هم انجام میدهد.
او میگوید خستگی کار بیرون وقتی به لبخند بچهها میرسد، فراموش میشود.
پدر خانواده هم میگوید حضور فرزندان بیشتر در خانه موجب پویایی، نشاط و افزایش پیوندهای عاطفی میان اعضای خانواده میشود.
حمایت از خانوادههای پرجمعیت، گامی موثر در پویایی جامعه و تضمین آیندهای روشن برای نسلهای بعدی است.