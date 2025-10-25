پخش زنده
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری یزد: استان باید به عنوان پایتخت رویدادهای فرهنگی، هنری و ورزشی کشور مطرح شود و پشتوانه اصلی آن هم توانمندی شهرستانها و اصالت فرهنگی مردم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، اسماعیل دهستانی در حاشیه جشنواره انار تفت با اشاره به ظرفیتهای مردمی و طبیعی این شهرستان، بر ضرورت ارتقای زیرساختها و بهرهگیری از توان نخبگان و هنرمندان محلی تأکید کرد.
وی گفت: هتل شیرکوه و باغشهر تفت از فضاهای مهم برگزاری جشنوارههای فرهنگی استان بهشمار میروند و حضور گسترده مردم از شهرهای مختلف در این رویدادها، زمینهساز گسترش روحیه نشاط اجتماعی و تقویت همبستگی میان شهرهاست.
معاون استاندار با بیان چشماندازهای فرهنگی استان تصریح کرد: استان یزد باید به عنوان پایتخت رویدادهای فرهنگی، هنری و ورزشی کشور مطرح شود و در این مسیر، توانمندی شهرستانها و اصالت فرهنگی مردم این خطه پشتوانه اصلی است.
وی به برگزاری جشنوارههای محلی با محوریت انار، پسته، خرما و زعفران اشاره کرد و افزود: این برنامهها فرصتی مناسب برای معرفی محصولات بومی، احیای سنتهای کشاورزی و رونق اقتصاد محلی بهشمار میروند.
دهستانی، نقش هنرمندان تفتی را در غنای فرهنگی جشنوارهها مهم ارزیابی کرد و گفت: حضور فعال هنرمندان در صحنهها، بازتابی از اصالت و پویایی فرهنگ این شهرستان است.
معاون استاندار ویژگی مهماننوازی مردم تفت را از سرمایههای فرهنگی ارزشمند استان خواند و اظهار داشت: تقویت این روحیه و بهرهگیری از ظرفیت مردمی، زمینهساز توسعه فرهنگی و اجتماعی پایدار در منطقه خواهد بود.